روسيا تستأنف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف..نواب: ستعود بالنفع على قطاع السياحة بشكل كبير..والمطارات المصرية صنفت من الأفضل على مستوى العالم

برلمانى يشيد بإعلان روسيا استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف

نائب:استئناف روسيا رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف سلاح ذو حدين

توفير عملة صعبة.. اقتصادية النواب تكشف مزايا عودة السياحة الروسية لمصر









أشاد عدد من النواب بإ علان روسيا استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف، كما أكدوا أن عودة الرحلات الروسية مرة أخرى بعد توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد سيعود بالنفع على قطاع السياحة بشكل كبير وينعكس بالايجاب على الاقتصاد القومى للدولة ، كما أشاروا إلى أن مصر حققت أيضا أعلى مستوى من الأمان فى تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى المطارات ، وبالنسبة للركاب من المسافرين و الوافدين.





فى البداية أشاد النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بإعلان روسيا استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف، حيث تعنى استئناف رحلات الطيران من مصر إلى روسيا ومن روسيا إلى مصر ، مشيرا إلى أن المطارات المصرية صنفت من أفضل المطارات على مستوى العالم.





وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر حققت أيضا أعلى مستوى من الأمان فى تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى المطارات ، وبالنسبة للركاب من المسافرين و الوافدين.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مصر قامت بتزويد المطارات المصرية بأجهزة جديدة للكشف عن فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تعطى ثقة تامة فى أن مصر وصلت إلى أكبر درجات الأمن والأمان فى المطارات.





وقال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن استئناف روسيا رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف يعتبر بمثابة سلاح ذي حدين وقد يصاحبه الصواب والخطأ.





وأشار إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن استئناف رحلات الطيران جالبة أو خارجة من الممكن أن يكون لها تأثير سلبى فى ظل انتشار فيروس كورونا، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.





وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان: هناك جانب إيجابى أيضا من استئناف روسيا رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف تتمثل فى تشجيع السائح الروسى على زيارة مصر ، مما يدعم تنشيط السياحة المصرية.





وقال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة الرحلات الروسية مرة أخرى بعد توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد سيعود بالنفع على قطاع السياحة بشكل كبير وينعكس بالايجاب على الاقتصاد القومى للدولة.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن السياحة الروسية تمثل 75% من حجم السياح فى محافظة الغردقة علاوة على تمثلها 45% من حجم السياح في محافظة شرم الشيخ مما يؤكد أن عودتها سيكون لها مردود ايجابى فى توفير فرص عمل وعملة صعبة للدولة.





وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة قامت بجهود كبيرة فى تحقيق الاحتياطات والإجراءات المناسبة للقادمين من الخارج ضد فيروس كورونا المستجد لضمان سلامة المقيمين فى مصر.





وكانت قد أعلنت السلطات الروسية استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات والمالديف، بعد توقفها لأشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن روسيا سجلت 4952 حالة إصابة بكوفيد -19 في غضون 24 ساعة، ما يرفع المجموع التراكمي إلى مليون وخمسة آلاف حالة.





وسجل المسؤولون 115 حالة وفاة في هذه الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 17،414، و5،464 حالة تعاف، ما يرفع المجموع إلى 821169.





فيما لم يتم تسجيل حالة واحدة في منطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي في الشرق الأقصى خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأبلغت موسكو عن 625 حالة، وسان بطرسبرج 189 ، ومنطقة موسكو 158.