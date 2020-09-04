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مدخلتش بالواسطة.. عمر كمال الشناوي: كنت عايز أنجح في التمثيل بمجهودي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
عمر كمال الشناوي
عمر كمال الشناوي
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هاني حسين
قال الفنان عمر علاء الدين كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي،  إنه دخل مجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".

وأضاف عمر علاء الدين الشناوى في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"  مسلسل كلبش كان البداية الحقيقية لي في مجال التمثيل".

وتابع:"  أنا مهندس معماري خريج  كلية الهندسة جامعة القاهرة، وجدي كمال الشناوي كان فنان تشكيلي وكان خريج تربية فنية".

واكمل:"  لم أترك مهنة الهندسة ولم اقصد أن اكون ممثلا  ولم ادخل بالواسطة وبدأت تمثيل ومحدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي".

وتابع:"  كنت عايز انجح لوحدي بمجهودي  بدون ارتباط اسمي باسم كمال الشناوي ".
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