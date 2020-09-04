مدخلتش بالواسطة.. عمر كمال الشناوي: كنت عايز أنجح في التمثيل بمجهودي

قال الفنان عمر علاء الدين كمال الشناوي ، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه دخل مجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".





وأضاف عمر علاء الدين الشناوى في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" مسلسل كلبش كان البداية الحقيقية لي في مجال التمثيل".





وتابع:" أنا مهندس معماري خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، وجدي كمال الشناوي كان فنان تشكيلي وكان خريج تربية فنية".





واكمل:" لم أترك مهنة الهندسة ولم اقصد أن اكون ممثلا ولم ادخل بالواسطة وبدأت تمثيل ومحدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي".



