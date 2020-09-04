بعد إصابته بكورونا.. نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه تم نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني إلى المستشفى بعد يومين من إعلان إصابته بفيروس كورونا









وكان بيرلسكوني قد أعلن الأربعاء الماضي أنّه خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن إصابته لن تثنيه عن مواصلة نشاطه السياسي.





وخلال مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر نظّمته الحركة النسائية لحزبه "فورتزا إيطاليا" قال بيرلسكوني: "سأشارك في الحملة الانتخابية بمقابلات عبر شاشات التلفزيون وفي الصحف، وذلك بسبب القيود التي تفرضها عليّ إصابتي بفيروس كورونا".





وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيطالية "للأسف، حصل لي هذا الأمر لكنّني سأواصل المعركة".





وتجري في إيطاليا في غضون أسبوعين انتخابات الأقاليم، بالإضافة إلى استفتاء على خفض عدد البرلمانيين.





وجاءت تصريح بيرلسكوني بعيد إعلان حزبه في بيان أنّ الملياردير المثير للجدل خضع لفحص كوفيد-19 مرتين وفي كليهما أتت نتيجة الفحص إيجابية.





وأوضح البيان أن زعيم الحزب "يواصل العمل من مقرّ إقامته في آركوري" بالقرب من ميلانو (شمال) "حيث سيقضي فترة الحجر المقرّرة".





ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن الطبيب الخاص لبيرلسكوني قوله إنّ رئيس الوزراء الأسبق "لم تظهر عليه أية أعراض" مرضية.





وفي المحصّلة أجرى قطب الإعلام الإيطالي وأحد أثرى أثرياء شبه الجزيرة ثلاثة فحوص لتبيان ما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا.