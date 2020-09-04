في أفراح كورونا جثث في قاعة الزفاف.. تفاصيل

يوم الزفاف هو الحفل الذي يستعد له العروسان بكل ما استطاعوا حتى يخرج اليوم كما كانوا يحلمان به، حيث يكون الزوجين تحت أعين الحضور.





وعلى الرغم من أنه يمكن للعروسين بسهولة طرد الضيف المشاكس، فليس هناك الكثير الذي يمكنك فعله لوقف جائحة يطغى على يومك الكبير.





ومع ذلك ، قررت إحدى العرائس في أزمة كوفيد- 19، إقامة حفل الزفاف في الأزمة وجعلت ضيوفها يلعبون أنهم أمواتًا في جلسة تصوير مروعة.

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حيث تُظهر الصور التي نُشرت على منتدى Reddit's Wedding Shaming - العروس والعريس الكنديين يرتديان الأقنعة الواقية من فيروس كورونا بينما يستلقي ضيوفهم على الأرض من حولهم كأنهم أموات، بحسب ما نشرت صحيفة "دذا صن" البريطانية.





مسرورة بكيفية ظهورهم ، شاركت العروسهم في مجموعة All Things Wedding على فيسبوك وكتبت:"بالنسبة لجميع عرائس كورونا، لا تدع الفيروس ذلك يطغى على مرحك"









كتب أحدهم: "من بين كل الأشياء القاسية والمبتذلة التي رأيتها مؤخرًا في حفلات الزفاف"، "هذا مثير للاشمئزاز ، لا طعم له ، فهم مرضى نفسيين "





وأضاف آخر "مبتذل ، لا طعم له ، بعيد المنال". ناهيك عن الرعب الشديد إذا رآه أي شخص فقد أحبائه بسبب كوفيد.



