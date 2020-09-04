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منوعات

عريس يهجر عروسته في الصباحية.. والسبب حماتها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد 24 ساعة فقط انقلبت فرحة عروس بزفافها الذي تحلم به إلى ذكرى مأساوية بعد أن دمرته تدخل والدة زوجها، التي زُعم أنها تسببت في إبعاد الزوج عن زوجته في اليوم التالي لعقد قرانهما.

فقد شاركت العروس المهجورة والتي تدعى "جيليان" جانبها من القصة في فيديو TikTok الذي حصل منذ ذلك الحين على 13.9 مليون مشاهدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت "جيليان" أنها وزوجها عقدا قرانهما في حفل زفاف على الشاطئ  في المكسيك ، لكن سرعان ما ساءت الأمور عندما تدخلت حماتها وطالبت ابنها بالاختيار بينه وبينها.
قالت: "خلع خاتم زواجه وألقى به في وجهي في اليوم التالي للزفاف"، وأضافت "جيليان" أن حماتها كانت غيورة من مقدار الاهتمام الذي أعطاه ابنها لزوجته.

وتزعم "جيليان" أنها عادت إلى المنزل من المكسيك بعد الزفاف، لتكتشف أن بلدها الأصلي كندا كان مغلقًا بسبب فيروس كورونا، وادعت "جيليان" أنها لم تعد قادرة على العيش في الشقة التي كانت تعيش فيها مع زوجها السابق وأن عائلته منعتهم من رؤية بعضهم البعض.

عندما انتهى الحجر الصحي، حاولت التحدث إلى زوجها السابق حول الطلاق ، فقط ليُخبروها أنه لن يكون ممكنًا لمدة ثلاث سنوات، فأصبح الطلاق صعبًا أيضًا بسبب قرار زوجها السابق الواضح بالانتقال إلى منطقة جديدة.

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