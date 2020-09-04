منه فضالى تحتفل بعيد ميلادها..والجمهور ينهال عليها بالتهانى

نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها إحتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى في الصور وأمامها تورتة ، وعلقت قائلة :"إنه يوم عيد ميلادى".









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ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

-صباحك قمر يا منوش.

-كل سنة وانتى طيبة يا قمر









في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



