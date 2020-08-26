مع كلبها...منة فضالي تشارك جمهورها لحظات من منزلها

نشرت الفنانة منة فضالى فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".







وظهرت منة فضالى في الفيديو مع كلبها الخاص من منزلها، وكتبت معلقة على الصور: "صباحكم جميل ".









ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :

-صباحك قمر يا منوش.

- الكلب عسول اوي

- شكلك حلو









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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



