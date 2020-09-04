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فن

تامر عبدالمنعم يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحكيم الملتقى الثاني لأفلام المحاولة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:16 م
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
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آيه عاطف - محمد نحلة
أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما، قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثانى لأفلام المحاولة الذى من المقرر إفتتاحه يوم الأحد المقبل بقصر السينما.

تضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى.

فى نفس السياق يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ملتقى أفلام المحاولة فى موسمه الثانى  يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءا بمقر قصر السينما.

يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة.

وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن الكورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى.
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