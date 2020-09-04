لمزارعي الجوافة .. الزراعة تصدر توصيات فنية لزيادة وجودة المحصول

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:





إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.









فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من إنتهاء الرش.









محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80كجم فى حالة الأشجار المعتنى بيها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى.