عيار 21 بـ 850 جنيها .. أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمة أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 .





وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة 971 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 850 جنيها.





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وبلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6800 جنيه.





فيما سجل السعر العالمى للذهب 1939 دولارا للأوقية.



