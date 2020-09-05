نمو طلبيات المصانع في ألمانيا خلال يوليو الماضي

ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8.2 في المئة على أساس شهري.





وأفاد مكتب الاحصاء الألماني، بأن طلبيات المصانع في البلاد ارتفعت بوتيرة معتدلة، جاءت أقل من التوقعات، في شهر يوليو الماضي ، في تراجع كبير عن النسبة التي تحققت في يونيو وبلغت 8ر28 في المئة.





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وتراجع حجم الطلب المحلي بنسبة 2ر10 في المئة، فيما زاد الطلب من الخارج بنسبة 4ر14 في المئة مقارنة بالشهر السابق، باستثناء الطلبيات الرئيسية، وتصل نسبة الزيادة في حجم الطلبيات في يوليو إلى 2ر6 في المئة مقارنة بالشهر السابق.





ومن الجانب السنوي، انخفضت الحجم الإجمالي لطلبيات المصانع بنسبة 3ر7 في المئة في يوليو، بعد تراجع نسبته 6ر10 في المئة يونيو.