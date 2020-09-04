طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية لبرنامج صيف ٢٠٢٠ بفرع ثقافة مطروح، حيث قدمت فرقة طلائع الأنفوشى للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح عرضها الأول بقيادة مدرب الفرقة الفنان ياسر عثمان.





قدمت الفرقة مجموعة مميزة من الرقصات منها "أرض مصر، ليل الإسكندرية، العصاية، يا ابو العباس" وغيرها من الرقصات، حضر الحفل عدد من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.



