طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الفنية لبرنامج صيف ٢٠٢٠ بفرع ثقافة مطروح، حيث قدمت فرقة طلائع الأنفوشى للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة مطروح عرضها الأول بقيادة مدرب الفرقة الفنان ياسر عثمان.
قدمت الفرقة مجموعة مميزة من الرقصات منها "أرض مصر، ليل الإسكندرية، العصاية، يا ابو العباس" وغيرها من الرقصات، حضر الحفل عدد من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.
واستمرارا لأنشطة الأونلاين، بث الفرع أمسية شعرية لنادى الأدب العام قدمتها الشاعرة رحاب لطفى والشاعر محمد سليمان، ألقي من خلالها مجموعة مميزة من القصائد للشاعرين، كما أقيمت ورشة طى الورق للفنانة منى شاكر نفذت من خلالها على جزئين طريقة عمل مروحة على شكل بطيخ والجزء الثانى تضمن مراحل طى الورق لتشكيل ارنب جميل للاطفال.