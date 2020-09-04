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مرأة

بإطلالة رياضية.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها برشاقتها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:07 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير فيديو لها مع متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية ساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي توب باللون الرمادي الغامق، وعليه كايت ابيض بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال من نفس لون الجاكيت، مع اختيار حذاء رياضي، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في اختيار الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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