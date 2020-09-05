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تعليم

9 سبتمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة عن التفكير الإبداعي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
 
وتهدف البرامج إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 
ومن ضمن هذه الدورات دورة التفكير الإبداعي في يومي 9-10 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور كرم مسعد الأستاذ المساعد بكلية التربية الفنية.
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