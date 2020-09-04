كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس تعلن شروط التحويلات ونقل القيد للعام الجامعى 2020- 2021

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كما وافق مجلس الكلية في 16 / 2/ 2020 على شروط تحويل ونقل قيد برنامج طب الأسنان الإكلينيكى بنظام الساعات المعتمدة ، طبقًا لائحة البرنامج، كما يلي:

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علوم أو مايعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى ، بحيث لاتتجاوز القدرة الإستيعابية للكلية وبما لايتعارض مع جودة العملية التعليمية. - على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب ، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بهم . - على الطالب ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية . - ضرورة اجتياز الطالب للكشف الطبي بنجاح، وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية . - لا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى حكومية .

- يجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها ، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس (6) فصول دراسية على الأقل ولا يتعد الحد الأقصى المسموح به للفرقة عن (100) طالب.

- على الطالب ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية . - على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب ، وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بهم . - يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علوم أو مايعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين من كليات أخرى ، بحيث لاتتجاوز القدرة الإستيعابية للكلية وبما لايتعارض مع جودة العملية التعليمية.

وافق مجلس كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على غلق باب التحويلات للنظام العادى، ما عدا تقليل الاغترابوالنقل الإداريوالقومسيون الطبىللعام الجامعي 2020/ 2021 .