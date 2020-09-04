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تعليم

لطلاب الفرقة الأولى والثانية بآداب حلوان.. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسى الثانى عبر هذا الرابط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب  بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى  طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ . 

وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الأولى و الثانية و   عبر هذه  الروابط :  

وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم. 

جدير بالذكر أن الفصل الدراسى الثانى قد تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي ،نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا .
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