لطلاب الفرقة الأولى والثانية بآداب حلوان.. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسى الثانى عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .





وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الأولى و الثانية و عبر هذه الروابط :





وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جار إعدادها وإعلانها فى أسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.



