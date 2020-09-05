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حوادث

اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق و3 آخرين في قضية فساد وزارة الطيران

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
الفريق أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق
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محمد العيسوي
تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد احمد، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، و2 آخرين لاتهامهم باهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.

وكان  المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق  وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين،  قام المتهمون بالإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيًا)، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.

وكانت النيابة العامة طعنت علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
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