مواطن يستنجد بمجلس الوزراء لعلاجه من السمنة المفرطة

استغاث المواطن نبيل رمضان في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدي البلد" من معاناتة من السمنة المفرطة و حاجته للعلاج علي نفقة الدولة





وقال في رسالته المقدمة: اعمل موظف بالحكومة وبعد أن اطلعت على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة لم اتردد في توجة رسالة لمجلس الوزراء لحاجتي الكبيرة للمساعدة في استخراج قرار على نفقة الدولة لعمل عملية تكميم معدة في مستشفى دار الشفاء بالعباسية.





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