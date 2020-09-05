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بين الناس

مواطن يستنجد بمجلس الوزراء لعلاجه من السمنة المفرطة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن نبيل رمضان  في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدي البلد" من معاناتة من السمنة المفرطة و حاجته للعلاج علي نفقة الدولة

وقال في رسالته المقدمة: اعمل موظف بالحكومة وبعد أن اطلعت على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى الحالات التي تعاني من السمنة المفرطة  لم اتردد في توجة رسالة لمجلس الوزراء لحاجتي الكبيرة للمساعدة في  استخراج قرار على نفقة الدولة لعمل عملية تكميم معدة في مستشفى دار الشفاء بالعباسية. 

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رقم للتواصل : ٠١١١٢٦٦١٧٦٤

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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