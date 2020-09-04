بعد ضياع طب الأسنان.. طالبة ثانوية عامة: أبحث عن منحة لتحقيق حلمي

أرسلت أمنية كمال جادو أحد أبناء المنوفية البالغة من العمر 25 عامًا، رسالة قالت فيها إنها ترغب في تحقيق حلمها وهو الالتحاق بكلية طب الأسنان.





وأضافت أمنية أنها التحقت بمرحلة الثانوية العامة منازل واستطاعت أن تحصد نتيجة 95.8% ولكنها غير قادرة على الالتحاق بأي من الكليات الخاصة نظرًا لظروف المعيشة التي لم تسمح لها.





وأشارت إلى أنها تبحث عن منحة تستطيع من خلالها أن تلتحق بكلية طب الأسنان وتحقيق حلمها وحلم والدها ووالدتها، لافتة إلى أن هذه الفرصة الوحيدة لها لتستطيع من خلالها أن تحقق مستقبل أفضل للأسرة.