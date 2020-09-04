AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بعد ضياع طب الأسنان.. طالبة ثانوية عامة: أبحث عن منحة لتحقيق حلمي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:38 م
شكاوى المواطنين صدى
شكاوى المواطنين صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم
أرسلت أمنية كمال جادو أحد أبناء المنوفية البالغة من العمر 25 عامًا، رسالة قالت فيها إنها ترغب في تحقيق حلمها وهو الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وأضافت أمنية أنها التحقت بمرحلة الثانوية العامة منازل واستطاعت أن تحصد نتيجة 95.8% ولكنها غير قادرة على الالتحاق بأي من الكليات الخاصة نظرًا لظروف المعيشة التي لم تسمح لها.  

وأشارت إلى أنها تبحث عن منحة تستطيع من خلالها أن تلتحق بكلية طب الأسنان وتحقيق حلمها وحلم والدها ووالدتها، لافتة إلى أن هذه الفرصة الوحيدة لها لتستطيع من خلالها أن تحقق مستقبل أفضل للأسرة.
 
وأوضحت أنها واجهت في بداية الأمر الصعوبات والضغوطات من جانب زوجها  بعد الالتحاق بالثانوية العامة والتفرغ لمنزلها وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

السادسة على الجمهورية أدبي: أسرتي سر تفوقي.. وأحلم باقتصاد وعلوم سياسية

مريم إسماعيل الأولى علمي علوم: أبويا وأمي ساندوني فى كل شىء وسألتحق بكلية الطب

صدى البلد يلتقي بـ الأولى علمي علوم مكرر بالثانوية العامة: سألتحق بطب عين شمس ومثلي الأعلى زويل ويعقوب

فيديوجراف.. أكبر ناجح في الثانوية العامة لم يفقد الأمل 20 عاما

الهندسة الخاصة 80% والطب 95% وبشرى سارة من جامعة القاهرة.. ملامح تنسيق 2020

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

أغطية البصق.. وسيلة الشرطة الأمريكية لقتل السود خلال القبض عليهم

رامز عاطف يشارك في الفيلم الجديد ريستا

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

دراسة تحسم الجدل.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%

فى عيد ميلادها الـ 37.. أجرأ إطلالات لـ منة فضالي تبرز أنوثتها