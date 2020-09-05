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توك شو

بعد اختفائها من مقر الاتحاد المصري..كؤوس مصر فين؟

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
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اسراء صبري
بعد انتشار موضوع اختفاء كؤوس مصر الأفريقية تناول الإعلامي رامي رضوان الموضوع وتحدث مع الكثير من المسئولين عن الأمر لدراسة وجهات النظر ومعرفة سبب الاختفاء حيث تحدث كلا من الكابتن أحمد حسن و رئيس الاتحاد الأسبق والحالي عن الاختفاء:


أحمد حسن يعلق على الزج باسمه في واقعة اختفاء الكؤوس.
وفيما يخص حديث كابتن أحمد شوبير عن أحمد حسن واختفاء الكؤوس، أوضح: من المهنية أنه يتصل بيا ويسألني..معقبا: بعد 2011 الكأس كان معايا ولكني قمت بتسليم الكأس لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن؟.

متابعا: لا أعرف أين كأس أمم أفريقيا واتحاد الكرة تواصل معي للسؤال عن مكان الكأس، مشددا على أنه سلم كأس أمم أفريقيا للإتحاد دون إمضاء على أى ورقة في ذلك الوقت.

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قال وليد العطار، المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، إنه في عام 2013؛ تعرض الاتحاد لضياع عدة مقتنيات وكؤوس، ووزارة الداخلية قامت بإعادة عدد من الكؤوس والمقتنيات.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الاتحاد بدأ في الإطلاع على محاضر الجرد والأوراق بالاتحاد، منذ يومين، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية كانت منشغلة بالعديد من الطلبات من قبل الـ"فيفا"؛ ولهذا لم يحدث جرد للكؤوس.

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قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري الأسبق، إنه لا يعرف السبب من إثارة موضوع ضياع الكئوس حاليا وهناك بالفعل محاضر تم عملها منذ حريق اتحاد الكرة في عام 2013.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الكأس ليس مصنوعة من الذهب حتى تتعرض للسرقة بل هي شيء رمزي، مشيرا إلى أن النسخة الأصلية من الكأس متواجدة داخل الاتحاد الأفريقي ومصر كان لديها نسخة من الكأس.
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