بعد اختفائها من مقر الاتحاد المصري..كؤوس مصر فين؟

وفيما يخص حديث كابتن أحمد شوبير عن أحمد حسن واختفاء الكؤوس، أوضح: من المهنية أنه يتصل بيا ويسألني..معقبا: بعد 2011 الكأس كان معايا ولكني قمت بتسليم ال كأس لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن؟.





متابعا: لا أعرف أين كأس أمم أفريقيا واتحاد الكرة تواصل معي للسؤال عن مكان الكأس، مشددا على أنه

سلم كأس أمم أفريقيا للإتحاد دون إمضاء على أى ورقة في ذلك الوقت.

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، إنه في عام 2013؛ تعرض الاتحاد لضياع عدة

مقتنيات وكؤوس، ووزارة الداخلية قامت بإعادة عدد من الكؤوس والمقتنيات.