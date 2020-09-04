أحمد حسن يعلق على الزج باسمه في واقعة اختفاء الكؤوس.. فيديو

وفيما يخص حديث كابتن أحمد شوبير عن أحمد حسن واختفاء الكؤوس، أوضح: من المهنية أنه يتصل بيا ويسألني..معقبا: بعد 2011 الكأس كان معايا ولكني قمت بتسليم ال كأس لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن؟.





متابعا: لا أعرف أين كأس أمم أفريقيا واتحاد الكرة تواصل معي للسؤال عن مكان الكأس، مشددا على أنه سلم كأس أمم أفريقيا للإتحاد دون إمضاء على أى ورقة في ذلك الوقت.



وأكمل : الكؤوس بقالها 9 أو 10 سنوات..طول الفترة دي مفكرتش تفتح المتحف تعرف الكؤوس دي فين.

علق الكابتن أحمد حسن على موضوع اختفاء كؤوس إفريقيا، قائلا: تم "الزج" باسمي في ضياع كؤوس إفريقيا .. ولا أعرف لماذا؟.