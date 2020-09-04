AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد حسن يعلق على الزج باسمه في واقعة اختفاء الكؤوس.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:16 م
أحمد حسن
أحمد حسن
Advertisements
اسراء صبري
علق الكابتن أحمد حسن على موضوع اختفاء كؤوس إفريقيا، قائلا: تم "الزج" باسمي في ضياع كؤوس إفريقيا .. ولا أعرف لماذا؟.

وفيما يخص حديث كابتن أحمد شوبير عن أحمد حسن واختفاء الكؤوس، أوضح: من المهنية أنه يتصل بيا ويسألني..معقبا: بعد 2011 الكأس كان معايا ولكني قمت بتسليم الكأس لاتحاد الكرة ولا أعرف لماذا أثير هذا الموضوع الآن؟.

متابعا: لا أعرف أين كأس أمم أفريقيا واتحاد الكرة تواصل معي للسؤال عن مكان الكأس، مشددا على أنه سلم كأس أمم أفريقيا للإتحاد دون إمضاء على أى ورقة في ذلك الوقت.

وأكمل : الكؤوس بقالها 9 أو 10 سنوات..طول الفترة دي مفكرتش تفتح المتحف تعرف الكؤوس دي فين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

صدى البلد ينشر صور ٣ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

قانونية الجبلاية تستدعى على كامل للتحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا

عضو الجبلاية السابق يفتح النار: لو ضاع كرسي الإتحاد.. اللجنة الخماسية ستتهم أبو ريدة وعلام

ترشيحاتنا

جرحت مشاعره.. 2 مليون جنيه تعويضًا لزوج عايرته زوجته بأصله

في سابقة نادرة .. مدينة عربية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

رسميًا.. استقالة محمد محسن أبوجريشة من تدريب الإسماعيلي

السيدة الأولى لـ غينيا.. جدل بسبب زواج النجمين الأفريقيين Grand P وEUDOXIE YAO .. صور

مهرها حفظ نصف القرآن الكريم.. ابنة شقيق راغب علامة تحدث ضجة

دولة جديدة تعلن عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود القصير.. أروى بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

على المرجيحة.. رشا مهدي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور

دراسة حديثة.. كم من الوقت يظل الشخص مُعديًا بعد الإصابة بكورونا؟