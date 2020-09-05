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رياضة

احمد شوبير: تم الاتفاق بين بيراميدز وهيدرسفيلد لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ميرنا محمود
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب أحمد شوبير:انباء من بيراميدز...تم الاتفاق مع هيدرسفيلد ومؤتمر صحفي الاسبوع القادم لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي

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يترقب الملايين من عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربى الموعد الذى سيعلن فيه نادي بيراميدز عن تعاقده رسميا مع رمضان صبحى نجم هيدرسفيلد الإنجليزى الحالى والنادي الأهلي السابق.

ورفض رمضان صبحى تمديد إعارته أو الانتقال والعودة لناديه الأهلي على سبيل البيع النهائى عقب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء فى يوليو الماضى بعدما كلف الخزينة الحمراء مليون و600 ألف جنيه استرلينى لم يلعب خلالها سوى 9 مباريات.

وعلم صدى البلد أن بيراميدز قرر الإعلان رسميا عن صفقة تعاقده مع رمضان صبحى الأحد المقبل بعدما تم تسريب لقطات لرمضان صبحى يصور فيديو دعائيا مرتديا تى شيرت بيراميدز تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وقالت مصادر إن رمضان صبحى سينتقل إلى بيراميدز بشكل نهائى خلال الساعات القليلة القادمة عقب الاتفاق على جميع التفاصيل المادية مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى.

وتعرض رمضان صبحى المتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت بالقاهرة وتأهل من خلالها الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021 لسيل من الانتقادات الحادة من جماهير النادى الأهلى التى اتهمته بنكران الجميل لناديه الذى تربى فيه وتفضيله المال عن الانتماء للقلعة الحمراء.

كما تعرض شريف إكرامى حارس الأهلى المنتقل لبيراميدز لانتقادات كبيرة من جماهير القلعة الحمراء بدعوى تحريضه زوج شقيقته رمضان صبحى على الإنتقال لبيراميدز بسبب عدم اعتماد الجهاز الفنى عليه لحراسة عرين الأهلى وتفضيل محمد الشناوى عليه.
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