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رياضة

بعد الزج باسمه في أزمة الكؤوس الضائعة.. أحمد حسن: شوبير افتقد المهنية في تناول القضية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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محمد رشاد
استنكر أحمد حسن القائد الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الزج باسمه في أزمة "فقدان كأس الأمم الإفريقية 2010" والتى توج بها منتخب مصر على حساب غانا في المباراة النهائية.

وعند سؤال عميد لاعبي العالم أحمد حسن عن مكان كأس أمم إفريقيا المفقود، أجاب: "لا أعرف".

وأضاف عبر إم بي سي مصر: "الكؤوس الأربعة التي لي صورة معها هي عبارة عن (ماكيت) أحتفظ به في منزلي".

وواصل: "مرت 10 سننوات، من الغريب أن يتحدث الناس في الأمر الآن بعد تعاقب 3 مجالس إدارات على اتحاد الكرة".

وتابع الصقر: "ما أحزنني أن أحمد شوبير وهو إعلامي قدير، قام بالزج باسمي وقال إن الكأس عندي ،من المهنية أنه طالما زج باسمي، أن يهاتفني ويتأكد من المعلومة".

وأشار: "شوبير نفسه كان نائبا لاتحاد الكرة في المجلس السابق، لماذا لم يتم فتح الموضوع وقتها؟ ، على الأقل إذا أتتك معلومة؛ تأكّد منها".

وأوضح: "كان قد تحدث مع محمد فضل وسأله عن الكأس، فقال له: سألنا أحمد حسن وقال لنا ليس عندي".

وأضاف: "لا أعلم إن كان هناك تصفية حسابات بين المجالس ، استيقظت صباحا وشعرت إني "عامل مصيبة" من كم المكالمات التي وصلتني".

وعبر أون تايم سبورتس 1، قال أحمد حسن: "محمد فضل تواصل معي منذ 5 أيام وقال لي إنهم يقومون بعمل شيء جديد ويريدونني معنا، ثم سألني إن كان الكأس عندي، فقلت له: كيف يكون معي الكأس طوال هذه السنوات؟!"
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