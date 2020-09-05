بعد الزج باسمه في أزمة الكؤوس الضائعة.. أحمد حسن: شوبير افتقد المهنية في تناول القضية

استنكر أحمد حسن القائد الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الزج باسمه في أزمة "فقدان كأس الأمم الإفريقية 2010" والتى توج بها منتخب مصر على حساب غانا في المباراة النهائية.





وعند سؤال عميد لاعبي العالم أحمد حسن عن مكان كأس أمم إفريقيا المفقود، أجاب: "لا أعرف".





وأضاف عبر إم بي سي مصر: "الكؤوس الأربعة التي لي صورة معها هي عبارة عن (ماكيت) أحتفظ به في منزلي".



