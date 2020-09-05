قناة إسرائيلية: تمويلات قطر لـ حماس للتهدئة مع إسرائيل الطريق الأسهل لإرضاء واشنطن

نشرت قناة "كان" العبرية اليوم السبت تقريرًا مطولا حول طرق قطر الجديدة لإرضاء واشنطن بعد توجيه الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لأمير قطر تميم بن حمد بالإرهاب وتتلخص طرق الدوحة فى دفع ملايين الدولارات كتمويلات لحركة حماس فى غزة لتهدئة الأوضاع مع إسرائيل.





وقالت "كان" إنه بعد أسبوع من قيام المبعوث القطري بتهدئة الأوضاع بين حماس وإسرائيل على شكل حقائب تحمل ملايين الدولارات مقدمة لحركة حماس فى غزة، يطرح السؤال حول ماهية الاهتمام القطري بهذه التمويلات.





وتابعت القناة أن دعاوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت أمير قطر تميم بن حمد بالإرهاب وسوء علاقاته مع جيرانه من الدول العربية، وهو ما دفع الدوحة للتوسط بين حماس وإسرائيل لإرضاء واشنطن.





وقال التقرير العبري إن قطر تدفع تمويلات بملايين الدولارات لحركة حماس وتمول جماعة الإخوان الإرهابية بالملايين أيضًا سواء داخل الساحة الفلسطينية أو بالشرق الأوسط.





وقالت "كان" إن إسرائيل تحاول الارتماء فى أحضان إسرائيل للبحث عن الحب والدفء خاصة بعد انقطاع علاقاتها بأهم الدول العربية فى الشرق الأوسط بسبب سياستها الداعمه للإرهاب فى الشرق الأوسط.