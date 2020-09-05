إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام قرية العصلوجى.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص بكدمات وكسور.





تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق ورفع آثار الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة.