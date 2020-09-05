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حوادث

إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بالشرقية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصيب 14 شخصا بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" الزقازيق- بلبيس"، دائرة مركز شرطة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام قرية العصلوجى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص بكدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق ورفع آثار الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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