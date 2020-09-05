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مش مبرر.. عبد المحسن سلامة يوضح سبب غياب الناخبين عن انتخابات الشيوخ.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:26 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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شيرين عادل
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه يدعم فكرة المشاركة الانتخابية بعيدا عن التوجيه ولكن مع الديمقراطية والبعد تماما عن المقاطعة والسلبية من بعض الناخبين.


وأوضح "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "MBC  مصر 2"، أنه لا يؤيد الغرامة على المتخلفين عن المشاركة الانتخابية، ولكنه فى نفس الوقت الغرامة بند متواجد فى القانون وليس اختراعا.

 
وأضاف أنه لابد من المشاركة في العملية الانتخابية من قبل المواطنين وتجنب جميع شعارات السلبية والمقاطعة.


وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الدوائر المتسعة وعدم معرفة الناخب بأسماء المرشحين يمكن أن تعود لضعف الإقبال فى بعض الدوائر بانتخابات الشيوخ ولكنه ليس مبررا على الإطلاق لغياب الناخبين.
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