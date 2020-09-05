اتفاق السلام السوداني.. مقرر لجنة الوساطة يكشف عن موعد التوقيع النهائي

واصلت لجان إعداد مصفوفة اتفاق السلام بين الأطراف السودانية في العاصمة جوبا اليوم أعمالها بإحدي الفنادق، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مصفوفة القضايا السياسية للمنطقتين، مصفوفة تنفيذ اتفاق سلام مسار الشمال.





كما ناقشت اللجنة الثالثة مصفوفة اتفاق سلام دارفور في ورقة العدالة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.





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وقال مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك، في تصريح صحفي اليوم، أن اعمال اللجان تسير بصورة طيبة وان لجنة دارفور تناقش الآن الورقة الخامسة.





وأضاف مطوك، في حال الانتهاء من أعمال اللجان سيتم مباشرة تحديد تاريخ التوقيع النهائي.