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اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:34 م
خلال الجولة
خلال الجولة
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آمنة عبدالعظيم
استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

والتقى وزير الإسكان، بشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة، ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم استبعاد الشركات المُتقاعسة عن التنفيذ، وسحب الأعمال المُسندة لها.

وخاطب الوزير شركات المقاولات المُنفذة للمشروع قائلا: نحتاج إلى دفعة كبيرة فى معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الفريد من نوعه، ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وطالب الوزير بالإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع، وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.

وتجول الوزير ومرافقوه، بجميع قطاعات المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة الجاري تنفيذها، وتفقد أعمال الزراعة، والتبليطات، والمشايات، والإنارة، وموقف الأجزاء المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بجودة جميع الأعمال المنفذة.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات.

تجدر الإشارة إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتنقسم الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.
وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور
وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور
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