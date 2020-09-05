نادٍ إسرائيلي يطلب مواجهة الأهلي الإماراتي وديًا

دعا نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، اليوم السبت، نادي شباب الأهلي الإماراتي ، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين في الفترة المقبلة.





وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : دعا نادي كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع ، فريق شباب الأهلي الإماراتي ، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين؛ بمناسبة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.





وأضاف: “فاز كلا الناديين بكأس الدولة في بلديهما” .





يأتى ذلك بعد قرار دولة الامارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل وزيادة التعاون بين البلدين الفترة المقبلة.