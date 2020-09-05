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رياضة

إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في مواجهة الرجاء بالمغرب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.


ومن المنتظر أن يسافر الفريق للدار البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له ٢٥ سبتمبر الجاري بملعب مركب محمد الخامس.


وأسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤخرا عن سلبية جميع العينات.


ويجري الفريق الأبيض تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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