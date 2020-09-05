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رياضة

رئيس الوزراء يشهد حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:33 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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ريهام بكير
‎وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، مقر حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر.

‎ويحضر الحفل  الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

‎ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات.

‎و يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديدا من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.

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