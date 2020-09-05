رئيس الوزراء يشهد حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، مقر حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر.
ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات.
و يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديدا من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.