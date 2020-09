شاهد | إعصار مدمر يتجه نحو اليابان وإجلاء آلاف السكان

يتجه إعصار "هايشن" شديد القوة إلى جنوب غرب اليابان، ما دفع السلطات لإجلاء آلاف السكان، وإطلاق تحذيرات من رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة.

ويتوقع أن يصل إعصار هايشن سواحل اليابان مساء السبت، برياح سرعتها 290 كلم في الساعة، وهو ما يجعله إعصارا عنيفا.

ورصدت الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت، اقتراب الإعصار من اوكيناوا جنوب البلاد، متوقعة أن يتجه نحو غرب اليابان مساء الأحد أو صباح الاثنين.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في اليابان من خطر هبوب رياح عنيفة وأمطار غزيرة وامواج عالية وعواصف عنيفة، داعية إلى عمليات إجلاء عاجلة مع توخي أقصى درجات الحذر.

ودعت السلطات 4600 شخص في إحدى مناطق جزيرة كيوشو الى مغادرة منازلهم على الفور، كما طلبت من السكان في مناطق اخرى من الجزيرة الاستعداد للمغادرة.

وبينت صورا جنودا يقومون بإجلاء عشرات الأشخاص في مروحية من مطار كاجوشيما، فيما حاول البعض تخزين كميات مناسبة من الغذاء تحسبا للظروف المتقلبة خلال اليومين الماضيين، حيث بدت الأرفف فارغة في بعض المتاجر نتيجة الضغط.

كما طالبت السلطات السكان في جزيرة ميناميدايتوجيما 1300 شخص الى اخلاء منازلهم. حيث يتوقع مسؤولو الأرصاد أمواجا عملاقة تشبه التسونامي.

Weather's calm now but drove through some torrential rain bands earlier this afternoon - conditions will go seriously downhill later tonight and into tomorrow morning in Amami #typhoon #Haishen #Japan pic.twitter.com/wgCSsHUKYk