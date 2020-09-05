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محافظات

تنفيذا لوصيته.. عائلة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تتلقى عزاءه على المقابر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:12 م
شقيق الدكتور يوسف
شقيق الدكتور يوسف والى يتلقى العزاء على المقابر
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نفذت عائلة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وصيته اليوم عقب دفن جثمانه إلى مثواه الأخير بشأن طلبه قبل وفاته بأسبوع  عدم إقامة سرادقات والاكتفاء بالعزاء على المقابر فقط .


وبالفعل تم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الدكتور يوسف والى أمام مقبرته، وعقب الانتهاء من مراسم الدفن أمسك المحاسب محمود ذكى رزق أبن خالة الدكتور يوسف والى الميكرفون  ليشكر المشيعين، ويؤكد لهم أنه لا يوجد عزاء طبقا لوصية الدكتور يوسف والى .


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إلا أن  الدكتور ماهر والى شقيق الدكتور يوسف والى وبعض أقاربه ، طلبوا أخذ العزاء من مشيعى الجنازة وأصطفوا وقوفا لتقبل العزاء من جميع المشيعين.

 

كان  الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، قد توفى  اليوم  عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.


وولد يوسف والي عام 1931. وتخرج فى كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.

 

بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

 

عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.

 

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

 

تنفيذا لوصيته.. عائلة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تتلقى عزاءه على المقابر
تنفيذا لوصيته.. عائلة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تتلقى عزاءه على المقابر
تنفيذا لوصيته.. عائلة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تتلقى عزاءه على المقابر
تنفيذا لوصيته.. عائلة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تتلقى عزاءه على المقابر
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