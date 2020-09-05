سماح تناشد جامعة الإسكندرية توفير منحة دراسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ناشدت الإعلامية لبنى عسل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، توفير منحة دراسية مجانية للطالبة سماح الأولى على الثانوية العامة بإدارتها التعليمية بالبحيرة بعد دخولها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نظرًا لعدم مقدرة والدتها على التكفل بـ مصروفاتها المرتفعة.





وقالت الطالبة سامح خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" إن والدتها عكفت على رعايتها وتعليمه بالرغم من ظروفهم. الاجتماعية الصعبة،حتى أكملت دراستها واستطاعت دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنها لا تستطيع تحميل والدتها تكلفة هذه الكلية.





وتابعت سماح: "من وانا صغيرة بحلم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكنت بكتب اسمها فى كتبى والحمد لله دخلتها لكن المصاريف غالية".





من جانبها أكدت والدة الطالبة سماح، أنها تعمل فى جمع البصل وتساعدها بنتها لتوفير مصاريف الدراسة، لافتة إلى أن أمنيتها أن تكمل دراستها فى الكلية التى ترغب فيها عبر منحة مجانية.







