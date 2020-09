محمود كهربا: كل اللي عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي

View this post on Instagram

انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى ما هى فرصه بقى ولكن لكل حدث حديث،، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل 👆🏻