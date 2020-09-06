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رياضة

الأمم الأوروبية .. والزمالك يواجه طلائع الجيش .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 -9- 2020 والقنوات الناقلة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
دوري الأممم الأوروبية
دوري الأممم الأوروبية
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إسراء أشرف
تقام اليوم الأحد، 6 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، والزمالك وطلائع الجيش.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، على النحو التالي

الدوري المصري
الإنتاج الحربي X  طنطا - 03:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
المصري البورسعيدي X  إنبي - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
الجونة  X  بيراميدز - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس.
الزمالك  X  طلائع الجيش - 08:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.


دوري الأمم الأوروبية

أندروا  X جزر الفارو - 03:00 مساءً -   بي إن سبورتس 4.

ويلز X بلغاريا - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

المجر  X روسيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

سلوفينيا X مولدوفا  - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.

إيلرلندا  X فنلندا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

إسبانيا  X   أوكرانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.

سويسرا  X  ألمانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

صربيا   X  تركيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.

كوسوفو  X  اليونان  - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 5.

مالطة X  لاتفيا  - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 6.



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