الأمم الأوروبية .. والزمالك يواجه طلائع الجيش .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 6 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، والزمالك وطلائع الجيش.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، على النحو التالي
الدوري المصري
الإنتاج الحربي X طنطا - 03:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
المصري البورسعيدي X إنبي - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
الجونة X بيراميدز - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس.
الزمالك X طلائع الجيش - 08:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
دوري الأمم الأوروبية
أندروا X جزر الفارو - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
ويلز X بلغاريا - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
المجر X روسيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
سلوفينيا X مولدوفا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 5.
إيلرلندا X فنلندا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إسبانيا X أوكرانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.
سويسرا X ألمانيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
صربيا X تركيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
كوسوفو X اليونان - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 5.
مالطة X لاتفيا - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 6.