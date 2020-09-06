وزير التعليم يبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات مزورة تتحدث باسمه عبر فيس بوك

وقال وزير التربية والتعليم إن أي صفحة أخرى غير هذه الصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم، هي صفحات مزورة.
وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من انجذاب الآلاف من المتابعين لهذه الصفحات المزورة، وانسياقهم وراء الشائعات التي يتم الترويج لها من خلال هذه الصفحات المزورة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الصفحات المزورة التي تتحدث باسمه عبر فيس بوك تروج إساءات وبلبلة وتزور أخبارا تجعل الناس يهاجمون الوزير والوزارة بدون التحقق من الصفحات التي يتابعونها.
وأعلن أنه أبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات تتحدث باسم وزير التربية والتعليم على "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه يحذر الرأي العام من الانسياق وراء مضمون هذه الصفحات الموجودة على الروابط التالية:
https://www.facebook.com/groups/232163961232108/?ref=share
https://www.facebook.com/Elwezaraa/?ti=as
https://www.facebook.com/TSHAWKl/?ti=as
https://www.facebook.com/wzircoz/?ti=as
https://www.facebook.com/Wazzir12/?ti=as