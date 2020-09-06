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جمعية حقوق الحيوان: نسبة السعار في الكلاب لا تتخطى 1 في المليون وهذه طريقة التخلص منها بإنسانية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
كلاب وقطط
كلاب وقطط
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ريهام فيكتور
قالت ميرا جمال، رئيس جمعية حقوق الحيوان، إن هناك عنفًا مجتمعيًا ضد الحيوانات للأسف يزيد مع الوقت، منوهة إلى أنه يتم التخلص من الكلاب والقطط بطريقة غير آدمية مما يجعلها تتكاثر فى الشوارع .

وأضافت  ميرا جمال ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية TEN،  أنه عند وضع سموم للحيوانات بالطعام وقتلها لا يؤدى ذلك إلى حل القضية من جذورها .

وأشارت رئيس جمعية حقوق الحيوان ، إلى انه عند تجميع مبلغ مالى بسيط من كل شخص بالحى لعمل عمليات تعقيم لتلك الحيوانات ، يمكن أن نقلل بها عدد الحيوانات المشردة فى الشوارع للكلاب والقططط ومع الوقت قد تختفى هذه الظاهرة .

وتابعت رئيس جمعية حقوق الحيوان ،  أننا لابد من التعامل برحمةوالبعد عن الطرق الوحشية التى تنشر العنف بالمجتمع ،لافتة إلى أنها تنصح اصحاب الفوبيا من الحيوانات البعد عنها وعدم الخوف منها لانها لا تؤذى ، مؤكدة أن نسبة السعار في الكلاب لا تتخطى 1 في المليون وهذه الطريقة الإنسانية للتخلص منهم .
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