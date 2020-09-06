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محافظات

خسائر الطقس السيئ.. نشوب حريقين وسقوط ٢٧ شجرة وعمود إنارة في قنا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
الطقس السيئ
الطقس السيئ
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يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، مساء أمس السبت، تغيرا مفاجئا فى حالة الطقس، بدأ بعاصفة هوائية متقطعة فى المناطق الصحراوية، تلاها  غيوم كثيفة غطت سماء المحافظة.


كما شهدت بعض المناطق الصحراوية على الحدود الإدارية للمحافظة، سقوط أمطار كثيفة، استقبلتها مخرات السيول دون حدوث أى خسائر بشرية.


فيما أسفرت الخسائر الناتجة عن العاصفة الهوائية، عن سقوط ١٧ شجرة، و١٠ أعمدة، و ٢ حريق محدود فى مركزى قوص و نجع حمادي، و حادث تروسيكل بمدينة قوص.


وتمكنت الأجهزة المعنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من إزالة الأشجار المتساقطة بالطرق المختلفة، وفتح الطرق الفرعية التى تضررت من الأشجار أمام حركة السيارات.


كما تمكنت شركة الكهرباء بالتنسيق مع الوحدات المحلية، من رفع الأعمدة المتضررة، وإعادة تركيبها، مع تشغيل التيار الكهربائي فى المنطقة التى حدثت بها أعطال.


وأكد حازم عمر، نائب محافظ قنا، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة أمس.


وأشار نائب المحافظ، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية.


فيما قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تطهير كافة مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12 مخر سيل، و خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في رى الأراضى.


وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع اى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.


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خسائر الطقس السيئ.. نشوب حريقين وسقوط ٢٧ شجرة وعمود إنارة في قنا
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