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محافظات

وسط أمطار رعدية| عشرينية تضع 4 توائم فى مستشفى قنا الجامعي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:24 م
سيدة عشرينية تضع
سيدة عشرينية تضع أربعة توائم بمستشفى قنا الجامعي
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يوسف رجب

وضعت سيدة عشرينية ٤ توائم بعد عملية ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى قنا الجامعي، وسط حالة  من الأمطار الرعدية التى شهدتها محافظة قنا لدقائق معدودة.


وأكد الدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي، أن قسم النساء والتوليد أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة تبلغ من العمر 25 عامًا وضعت 4 توائم في صحة جيدة.


وأضاف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه فور استقبال القسم لسيدة عشرينية تم توقيع الكشف الطبي عليها، حيث تبين أنها حامل٤فى ٤ تواءم في منتصف الشهر الثامن ولكنها كانت تعاني من آلام ولادة مبكرة لذلك تم اجراء جراحة قيصرية عاجلة لها بمشاركة الدكتور مصطفى خضري والدكتور أحمد جمال والطبيبة شيماء أحمد بقسم النساء والتوليد والطبيبة غادة عادل بقسم التخدير تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة لها حيث وضعت أربعة توائم في صحة جيدة وتتماثل الام الآن للشفاء بالقسم الداخلي.


وأضاف الدكتور خالد عبد البصير، رئيس قسم الأطفال، أنه فور انتهاء القيصرية بنجاح تم تكليف الطبيب اسلام التقي بوحدة الأطفال المبتسرين و حديثي الولادة بمتابعة حالة التوائم الأربع والذين كانوا جميعًا بحالة جيدة وخرجوا من الحضانات، عدا طفل واحد ما يزال تحت الملاحظة الطبية بالوحدة.


وقال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، إن العملية تأتي في ضوء تشغيل أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية على مدار الأسبوع خلال الأربعة شهور الماضية بناء على تعليمات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.


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وسط أمطار رعدية| عشرينية تضع 4 توائم فى مستشفى قنا الجامعي
وسط أمطار رعدية| عشرينية تضع 4 توائم فى مستشفى قنا الجامعي
وسط أمطار رعدية| عشرينية تضع 4 توائم فى مستشفى قنا الجامعي
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