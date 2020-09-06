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محافظات

لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
سريان مياه الأمطار
سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
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يوسف رجب

توجه حازم عمر، نائب محافظ قنا وكمال شلبي، السكرتير العام، إلى قرية أبو دياب شرق بمركز دشنا، لمتابعة سريان مياه الأمطار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية إلى ترعة المخادمة ومنها إلى ترعة الكلابية على مدار 5 ساعات متواصلة.


رافقهم خلال متابعة الموقف، مسئولي مديرية الري ومجلس مدينة دشنا والحماية المدينة وعدد من المواطنين من أهالي القرية.


وأوضح نائب محافظ قنا، أن موجة الطقس السيء التي مرت بها بعض المناطق بالمحافظة اليوم نتج عنها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالظهير الصحراوي لقرية أبو دياب شرق.


وأضاف نائب المحافظ، أنه تم توجيه مياه الأمطار إلي ترعة المخادمة ومنها إلي ترعة الكلابية وذلك من خلال المعدات الثقيلة لمجلس مدينة دشنا ومديرية الري، مؤكدًا سريان المياه بشكل آمن.


وأكد نائب المحافظ، تواجد الأجهزة التنفيذية ومعدات الوحدات المحلية بالموقع لحين الانتهاء من تصريف مياه الأمطار تمامًا، لافتا إلى أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.


وأشار نائب محافظ قنا، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية.


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لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
لـ5 ساعات متواصلة.. نائب محافظ قنا يتابع سريان مياه الأمطار بترعة المخادمة
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