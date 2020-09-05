لسوء الأحوال الجوية.. انقطاع المياه بعدد من المناطق بقنا

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، فى بيان لها اليوم السبت، عن انقطاع للمياه بعدة أماكن بـ محافظة قنا بسبب سوء الأحوال الجوية و انقطاع التيار الكهربي عن بعض محطات المياه بقنا.





ووجه المهندس محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وتحسبًا لسقوط أمطار.





وكانت محافظة قنا، رفعت درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى قد تتعرض لها البلاد اعتبارا من اليوم وذلك وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع اى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.





وأضاف الداودى، أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية و رئاسة مجلس الوزراء.





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