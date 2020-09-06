بعد حضورهما مسرحية صباحية مباركة يا عريس.. علي ربيع ينشر صورة له برفقة أوس أوس وأيمن أشرف

نشر الفنان علي ربيع ،صورة له مع صديقه أوس أوس وأيمن أشرف لاعب النادي الأهلي بعد حضورهما مسرحية صباحية مباركة يا عريس.





وعلق على ربيع على تشريف أيمن أشرف وأوس أوس له في عرض مسرحية صباحية مباركة يا عريس أمس قائلا "نورتو المسرحية".





مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.







