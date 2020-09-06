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بين الناس

أهالى قرية الطليحات بسوهاج يشكون من تلوث مياه الشرب

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ نادر محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تلوث مياه الشرب.


وقال في شكواه نحن سكان قرية الطليحات بمركز جهينة بمحافظة سوهاج نعاني من تلوث مياه الشرب وتغير لونها الى الإصفرار مع تغير في الطعم والرائحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة والعمل على وصول مياه الشرب بشكل نقى وملائم للاستخدام الآدامى.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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