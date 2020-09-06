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مرأة

بـ التايجر.. منة عرفة في إطلالة تكشف خسارتها للوزن |شاهد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:51 م
منة عرفة
منة عرفة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت منة عرفة، ببلوزة أنيقة وجذابة، وتتمتع بنقشات التايجر الذى يبرز جمالها، كما تتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تكشف عن أناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة عرفة في المكياج على اللون البنى للعيون الذى يكشف جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي التى تتناسب مع ظهورها.

ووضعت أسورة بسيطة في اليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.
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