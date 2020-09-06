بـ التايجر.. منة عرفة في إطلالة تكشف خسارتها للوزن |شاهد





وظهرت منة عرفة ، ببلوزة أنيقة وجذابة، وتتمتع بنقشات التايجر الذى يبرز جمالها، كما تتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تكشف عن أناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة عرفة في المكياج على اللون البنى للعيون الذى يكشف جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.





كما تركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الطبيعي التى تتناسب مع ظهورها.





ووضعت أسورة بسيطة في اليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.