منة عرفة تقلد "متصلة" بـ برنامج الشيخ مبروك عطية ..شاهد

نشرت الفنانة منة عرفة فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تقلد "متصلة" بـ برنامج الشيخ مبروك عطية.
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
روعة - عسل ههههه - مساء الضحك هههههههه
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تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة
يذكر أن آخر أعمال منة عرفة لمسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل المقرّرعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث بدأت منة تصوير مشاهدها باستوديو الأهرام وجمعت المشاهد بينها وبين صابرين وميدو عادل بديكور مستشفى وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.
وحاز الفيديو على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
روعة - عسل ههههه - مساء الضحك هههههههه
اقرا ايضا :
تصرف مفاجئ من علي غزلان تجاه منة عرفة
يذكر أن آخر أعمال منة عرفة لمسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل المقرّرعرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث بدأت منة تصوير مشاهدها باستوديو الأهرام وجمعت المشاهد بينها وبين صابرين وميدو عادل بديكور مستشفى وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.