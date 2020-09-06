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محافظات

النسخة الثانية 2020.. محافظ أسيوط يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:48 م
محافظ أسيوط يطلق
محافظ أسيوط يطلق شعلة اولمبياد الطفل المصرى
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إيهاب عمر
أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد شعلة أولمبياد الطفل المصرى النسخة الثانية 2020 وذلك خلال الفعاليات التى أقيمت امام ديوان عام المحافظة بمشاركة اكثر من 200 طفل وشاب يمثلون 5 مراكز شباب وذلك وسط الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال والحضور .


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حضر الفعاليات المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وطارق عباس وكيل المديرية وعاطف محمد على معاون وكيل الوزارة للشباب والعديد من قيادات المديرية ومشرفو الالعاب المختلفة والشباب والاطفال الممثلون لمراكز الشباب المشاركة فى الاولمبياد .


بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم انطلاق شعلة الاولمبياد بمشاركة أحد الاطفال والتى تسلمها منه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ايذانًا ببدء فعاليات الاولمبياد ثم تحركت الفرق المشاركة من الطلائع الابطال من أمام الديوان العام يصاحبهم حاملو الاعلام وفرق الكاراتيه والعاب القوى إيذانا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري في الفترة من 11 سبتمبر إلى 19 سبتمبر الجارى ثم تقديم بعض العروض الفنية لطلائع مركز شباب ناصر .


وقال محافظ أسيوط – خلال كلمته – إن اولمبياد الطفل المصرى هو محاكاة لاولمبياد الشباب والذى يهدف الى صقل مواهب الشباب فى مختلف الرياضات وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات المحلية والدولية وحصد المراكز الاولى معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لانجاح البطولة وخلق روح التنافس بين الفرق المشاركة مع التطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


من جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة الى انه سيجرى البدء في تنفيذ مباريات الاولمبياد يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر المقبل في 5 مراكز شباب  وهي " مركز شباب ناصر ومركز شباب ابنوب ومركز شباب الشيخ نجيب بالقوصية ومركز شباب الفتح ومركز شباب صدفا " وتنتهي يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال.


ولفت الى ان منافسات أولمبياد الطفل المصري ستكون فى العاب جماعية مثل (قدم خماسى – كرة سلة – كرة طائرة – كرة يد ) ، أو الالعاب الفردية مثل ألعاب القوى (١٠٠ متر عدو – وثب طويل – دفع جُلة)  “بنين وبنات”  تنس طاولة “بنين وبنات” – كاراتيه  “ بنين وبنات – تايكوندو".
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