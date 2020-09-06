لمزارعى العنب.. ننشر أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في التالي:





- استمرار جمع الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالى والروزاكى والرد جلوب وبدء جمع الأصناف متأخرة النضج مثل الرومى الأحمر والكريمسون سيدلس والكنج روبى .





- رى كرمات الأصناف التى جمع محصولها ريًا خفيفا للمساعدة فى نضج الخشب ( فى حالة الرى بالغمر ) .





- تجهيز السماد البلدى الذى سيضاف عقب التقليم الشتوى .





- استمرار علاج حالات الإصابة بمرض البياض الزغبي وحالات الإصابة بالتربس .





- التخلص من الحشائش لخفض أعداد الآفات.

- مكافحة الحفارات.





- برنامج تسميد العنب:





يجب أن يكون تسميد العنب متوافقا مع مراحل النمو المختلفة لكرمة العنب بدءا من تفتح العيون حسب الأصناف حتى تفتح الأزهار وعقد الثمار ثم مرحلة نضج العناقيد ثم التسميد بعد جمع المحصول. وعموما فإن المتبع في معظم الدول المتجه للعنب أن يتم وضع برنامج تسميد لكل مزرعة على حدة بناء على تحليل التربة وكذلك نتائج تحليل الأوراق في قمة التزهير.





بعد التقليم الشتوي: يتم إضافة مخلوط الأسمدة العضوية والكيماوية للعنب المثمر في الأراضي الصحراوية التي تروى بالتنقيط (الفدان) 6-8 كموست جيد، 150 كجم سماد سلفات نشادر 20,6 % أزوت، 150 كجم سوبر فوسفات كالسيوم أحادي، 50-100 كجم سلفات بوتاسيوم. كذلك يتم إضافة 200 كجم كبريت زراعي على سطح التربة أسفل النقاطات .





مرحلة تفتح البراعم: عند تفتح حوالي 30-40% من العيون (ظهور النقطة الخضراء) تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:





فى حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسمد بالنثر تحت الكرمات ) : يضاف 150 جرام سلفات نشادر للكرمات الأقل من 3 سنوات وتزاد الى 200 جرام للكرمة في عمر 3-6 سنوات ، و 250 جرام للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات .





. في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط ( تسمد من خلال مياه الري ) : يضاف 250 جرام نترات نشادر + 25 جرام حامض فسفوريك لكل متر مكعب من مياه الري – ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات اسبوعيًا حتى بداية التزهير .





إيقاف التسميد فترة التزهير.

عند تمام تفتح العيون: يتم الرش بالسماد الورقي المكون من:

300 جرام حديد مخلبى + 150 جرام منجنيز مخلبي + 150 جرام زنك مخلبي + 300 جرام يوريا لكل 600 لتر ماء ويضاف لهذا المخلوط 100 جم بوراكس عند استخدامه لرش الكرمات التي تروى بمياه النيل أي من الترع ويفضل أن يكرر الرش بهذا السماد الورقي مرة أخرى بعد شهر من الرشة السابقة – ويمكن الرش بالأسمدة الورقية بعد العقد 1-2 رشة حسب الاحتياج.









بعد تمام العقد: تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:









في حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسميد بالنثر تحت الكرمات ) :









يضاف 100 جرام للكرمة نترات كالسيوم + 50 جرام للكرمة سلفات بوتاسيوم ( للكرمات الأقل من 3 سنوات ) ويتم زيادة معدل سلفات البوتاسيوم إلى 75 جرام للكرمة في عمر 3-6 سنوات و 100 جرام للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات ويكرر التسميد بهذه المعدلات مرة أخرى خلال الشهر التالي .









في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط (تسميد من خلال مياه الري):





يضاف 250 جرام للكرمة نترات كالسيوم + 250 جرام سلفات بوتاسيوم + 25 جرام حامض فسفوريك لكل متر مياه الري – ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات اسبوعيًا وحتى قبل الجمع بأسبوعين.









بعد انتهاء الجمع: تضاف معدلات الأسمدة الكيماوية التالية:

أ. في حالة الكرمات التي تروى بالغمر (تسميد بالنثر تحت الكرمات ) :

يضاف 150 جرام للكرمة سلفات نشادر للكرمات الأقل من 3 سنوات وتزاد إلى 200 جرام للكرمة فى عمر 3-6 سنوات و250 جرام للكرمة في عمر أكبر من 6 سنوات كما يضاف 50 جم بوتاسيوم للكرمة ويكرر التسميد بهذه المعدلات شهريًا حتى منتصف سبتمبر.

ب. في حالة الكرمات التي تروى بالتنقيط (تسمد من خلال مياه الري):

يضاف 250 جرام سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من مياه الري – ويكرر التسميد بهذه المعدلات ثلاث مرات اسبوعيًا وحتى منتصف سبتمبر.









في الأصناف المتأخرة في موعد النضج مثل الكريمسون والكينج روبي والرومي الأحمر وخاصة في الأراضي الصحراوية لا يتم إضافة الدفعات التخزينية بعد الجمع أي بعد منتصف سبتمبر .









من المعروف أن هناك بعض الأصناف مثل الكريمسون يكون احتياجها من الأزوت طوال الموسم من 20 – 25 وحدة أزوت فقط.









ملاحظات هامه في التسميد:

يجب مراعاة إيقاف التسميد كليًا وتقليل الري بدءًا من قبل الجمع بأسبوعين وحتى نهاية الجمع.





فى حالة إضافة الأسمدة نثرا حول الكرمات يفضل أن تقسم المعدلات السمادية المذكورة تحت هذا البند على أكبر عدد ممكن من الإضافات خلال المرحلة المحدد إضافة هذه المعدلات خلالها ويجب الري عقب إضافة الأسمدة مباشرة وفى حالة تعذر ذلك يتم تغطية السماد بالعزيق بالتربة.









يجب العناية باستخدام البوتاسيوم بنفس المعدلات المذكورة خلال الخدمة الشتوية ومراحل النمو المختلفة لأنه يلعب دورًا هامًا جدًا في تقليل تساقط العقد ويساعد في زيادة سرعة نضج الثمار وتحسين لونها وزيادة نسبة السكر بها – ويجب معرفة أنه لا يمكن بل من المستحيل الاعتماد على إضافة البوتاسيوم رشًا على الأوراق لتعويض الكرمات عن احتياجات من البوتاسيوم.









يجب معرفة أن الإضافات السمادية بعد انتهاء الجمع ضرورية للمحافظة على الكرمات في حالة سليمة وحتى قبل تساقط الأوراق.









في حالة إضافة الأسمدة من خلال مياه الري يجب إذابة المعدلات السمادية المذكورة في الماء وتقلب جيدا ثم تترك لثاني يوم لزيادة درجة الذوبان ثم يؤخذ الرائق ويوضع في تانك التسميد أو السمادة ليضخ في شبكة الري مع مراعاة عدم تقليب المحلو لأثناء أخذ الرايق خاصة في سماد سلفات البوتاسيوم. وللحصول على أعلى درجة ذوبان ممكنة يتم إذابة 15 كجم من سلفات البوتاسيوم لكل 100 لتر ماء و30 كجم نترات نشادر لكل 100 لتر ماء ويجب مراعاة الانتهاء من دفع الأسمدة في شبكة الري قبل انتهاء الري بوقت كاف حتى لا تترسب الأسمدة في الشبكة عند سكون المحلول خلال الفترة ما بين انتهاء الرية والرية التالية.









يجب أن يتم التسميد الورقي في الصباح الباكر والانتهاء منه قبل الظهيرة بساعتين على الأقل .









برنامج الري في أراضي الوادي والتي تروى بطريقة الغمر:

يتم الري في السنوات الأولى عن طريق البواكى ويتم الري من داخل تلك البواكى وبعد السنة الثالثة يتم عمل أحواض يضم كل حوض منها من 24-30 كرمة لإمكان التحكم فى معدلات الرى ( الرى بالغمر ).









وعموما يتم الري في الصباح الباكر أو بعد الظهر مع تجنب الري وقت الظهيرة.





كذلك يجب الاهتمام بعملية الصرف حتى لا تبقى مياه الري لفترة طويلة مما ينتج عنها اختناق نسبة الجذور وظهور اصفرار على الأوراق.





وتتم الرية: عند ظهور النقطة الخضراء فى 30-40 % من عيون العنب. أما الرية الأولى بحوالي 30-40 يوما حسب نوع التربة ودرجة حرارة الجو.









يتم الري بعد ذلك كل اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع حسب احتياج المزرعة ويمكن معرفة ذلك بملاحظة استقامة القمم النامية للأفرخ الحديثة في الصباح الباكر.









تسمى القمة النامية سباقة في الصعيد وعرنوس في الوجه البحري.









ويدل هذا الوضع على أن المزرعة في احتياج إلى الري حيث أن الوضع الطبيعي لتلك القمم في حالة توفر الرطوبة هو انحنائها لأسفل.







