أكبر قوتين نوويتين تنزلقان إلى حرب غير مقصودة.. لاداخ أسخن إقليم حدودي في منطقة الصحراء الباردة.. والهند والصين: الوضع خطير جدا

- مفاوضات العملاقين الآسيويين تفضي إلى دون جدوى

- وزارة الدفاع الصينية: القوات الهندية عبرت خطوط السيطرة وخلقت تحركات استفزازات على الحدود

- باكستان قد تستغل أي تهديد على طول الحدود الشمالية للسيطرة على كشمير

- الخبراء الاستراتيجيون الهنود والصينيون: ندخل في مرحلة صعبة





مع استمرار المواجهة العسكرية التي دامت أشهر بين الهند والصين على طول حدودهما الجبلية المتنازع عليها، يحذر الخبراء من أن الدول المسلحة نوويًا - التي انخرطت بالفعل في أكثر اشتباكات دموية منذ عقود - يمكن أن تنزلق عن غير قصد إلى حرب.





ولمدة 45 عامًا، حافظت سلسلة من الاتفاقات، المكتوبة وغير المكتوبة، على هدنة غير مستقرة على طول الحدود على الحافة الشرقية لإقليم كشمير في جبال الهيمالايا.





لكن التحركات والاشتباكات على مدى الأشهر القليلة الماضية جعلت الوضع لا يمكن التنبؤ به، ما يزيد من خطر حدوث سوء تقدير من أي من الجانبين قد يكون له عواقب وخيمة يتردد صداها خارج منطقة الصحراء الباردة.





الوضع خطير جدًا على الأرض

وقال اللفتنانت جنرال دي إس هودا، الذي كان قائدًا للقيادة الشمالية لـ الجيش الهندي من 2014 إلى 2016: "الوضع خطير جدًا على الأرض ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة"، قادر على التحكم في الوضع المضطرب والتأكد من عدم انتشاره إلى مناطق أخرى".





وأجرى العملاقان الآسيويان عدة جولات من المحادثات، شارك فيها بشكل رئيسي القادة العسكريون، ولكن دون جدوى.





وفي إشارة إلى تحول المحادثات الآن إلى المستوى السياسي، التقى وزيرا دفاعهما في العاصمة الروسية يوم الجمعة لمحاولة إنهاء المأزق.





ويعد هذا أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين الجانبين منذ اندلاع المواجهة في منطقة لاداخ قبل أربعة أشهر.





وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، اللتان تشتركان في آلاف الكيلومترات (الأميال) من الحدود المتنازع عليها، بعضهما البعض باستفزازات جديدة، بما في ذلك مزاعم بعبور الجنود إلى أراضي بعضهم البعض.





تحركات استفزازية

وقالت الهند إن جنودها أحبطوا تحركات "استفزازية" لـ الجيش الصيني مرتين الأسبوع الماضي. في المقابل ، اتهمت وزارة الدفاع الصينية القوات الهندية بعبور خطوط السيطرة القائمة وخلق استفزازات على طول الحدود.





واندلعت التوترات لأول مرة في أوائل مايو مع مشاجرة بين جنود من الجانبين.





وتصاعد الموقف بشكل كبير في يونيو عندما اشتبكوا بالهراوات والحجارة والقبضات، ما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة العشرات، ولم تعلن الصين عن سقوط ضحايا.









حرب شاملة ومفتوحة

وتدور المواجهة حول أجزاء متنازع عليها من المناظر الطبيعية البكر في منطقة تضم أعلى مدرج هبوط في العالم ونهر جليدي يغذي أحد أكبر أنظمة الري في العالم.





وقال "هودا" إنه بينما لا يعتقد أن أيًا من الجانبين يبحث عن حرب شاملة ، فإن 'الكارثة الحقيقية' هي انهيار الاتفاقيات والبروتوكولات القائمة.





وقال وانج ليان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بكين في العاصمة الصينية بكين، إن احتمال نشوب حرب مفتوحة أمر غير مرجح لأن الجانبين أظهروا ضبط النفس في المواجهات الأخيرة.





لكنه قال أيضًا إن نيودلهي تتعرض لضغوط من المشاعر المحلية المعادية للصين وتشجعها الإجراءات الأمريكية الأكثر صرامة ضد بكين.





وقال وانج: "لا أعتقد أن (الهند) ستذهب إلى حد تصعيد الصراع العسكري على نطاق أوسع، لكنني أعتقد أن كلا الجانبين يقوم ببعض الاستعدادات".





حدود متنازع عليها

وتشترك الهند والصين في حدود متنازع عليها وغير محددة يبلغ طولها 3500 كيلومتر (2175 ميلًا) ، والمعروفة باسم خط التحكم الفعلي ، والتي تمتد من منطقة لاداخ في الشمال إلى ولاية سيكيم الهندية.





وخاض البلدان حربا حدودية في عام 1962 امتدت أيضا إلى لداخ وانتهت بهدنة هشة.





ومنذ ذلك الحين، قامت القوات من الجانبين بدوريات وحراسة المنطقة الحدودية غير المحددة، ووفقًا للبروتوكولات التي وضعها البلدان والتي تضمنت عدم استخدام الأسلحة النارية ضد بعضهما البعض.





لكن المحلل الدفاعي، راهول بيدي، قال، إن الهند غيرت قواعد الاشتباك على طول الحدود بعد الاشتباك الدامي في يونيو.





وأضاف إن القادة المحليين منحوا 'الحرية لبدء ردود مناسبة ومتناسبة على أي أعمال عدائية' من قبل القوات الصينية.





ويقول أعضاء المجتمع الإستراتيجي في الهند، بمن فيهم محللو الدفاع والجنرالات المتقاعدون، إن الجيش الصيني يفتح جبهات جديدة، ويعمق عدم الثقة ويؤخر فك الارتباط الفوري قبل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة في المنطقة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 58 فهرنهايت).





ويجادلون بأن تكلفة عمليات النشر خلال فصل الشتاء ستكون بمثابة معاقبة على الاقتصاد الهندي الذي أهلك بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.





كشمير تثير قلق الجيش الهندي

ومن المجالات الأخرى التي تثير قلق الجيش الهندي النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود على كشمير مع باكستان ، الحليف الرئيسي للصين. يقول صانعو السياسة العسكرية الهندية إنه إذا اندلع صراع واسع النطاق بين الهند والصين ، يمكن لإسلام أباد أن تلقي بدعمها وراء بكين ، ما يخلق وضعا أكثر خطورة لنيودلهي.





وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان.





وتقع حدودها الشرقية ، منطقة لاداخ الصحراوية الباردة عالية الارتفاع، على حدود الصين من جانب وباكستان من الجانب الآخر، وهي موطن للتقاطع النووي الوحيد في العالم ذي الثلاثة اتجاهات.





ويدعم معظم المسلمين الكشميريين على الجانب الهندي حركة مسلحة تطالب بتوحيد المنطقة إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.





صراع على ثلاث جبهات

وحذر الجنرال بيبين راوات، رئيس أركان الدفاع الهندي، باكستان الأسبوع الماضي من استغلال الأزمة مع الصين.





وقال روات: "يمكن لباكستان أن تستغل أي تهديد يتطور على طول الحدود الشمالية (من الصين) وتخلق مشاكل لنا"، محذرًا من أن إسلام أباد "قد تتكبد خسائر فادحة إذا حاولت أي مغامرة".





وأعلنت الهند من جانب واحد لاداخ منطقة اتحادية وفصلتها عن كشمير في أغسطس 2019 ، منهية بذلك وضعها شبه المستقل وتوتر العلاقة الشائكة بالفعل بين نيودلهي وبكين.





وكانت الصين من بين الدول التي أدانت هذه الخطوة بشدة، ورفعتها في المحافل الدولية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.





وفقًا لبعض الخبراء الاستراتيجيين الهنود والصينيين، أدى تحرك الهند إلى تفاقم التوترات الحالية مع الصين، ما أدى إلى صدام الحدود في يونيو.





وقال برافين ساوهني، محلل دفاعي وخبير في شؤون الصين: "نحن ندخل مرحلة صعبة للغاية".





وفك الارتباط هو ضرورة لتجنب الحرب التي لا تريدها الدولتان. ولكن إذا اندلعت أي حرب، فإن باكستان ستدخل، وكذلك الكشميريون، وسيكون صراعا على ثلاث جبهات.



