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أخبار العالم

بعد أسبوع من المواجهات الدموية.. الهند والصين تتوصلان لاتفاق بشأن فض الاشتباك في لاداخ

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:30 ص
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
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على صالح
توصلت الهند والصين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق متبادل في الرأي بشأن فض الاشتباك بين جميع نقاط الاحتكاك في إقليم لاداخ الحدودي، بعد اسبوع من اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات بين الطرفين. 


ويأتي الاتفاق بعد أن شارك دبلوماسيون وقادة بالجيش من الهند والصين في عدة جولات من المحادثات لأكثر من شهر لإلغاء التصعيد على طول الحدود ولكن دون نتيجة إيجابية.


وبحسب ما ورد قررت نيودلهي وبكين فك الاشتباك في نقاط متعددة، لكن ذلك لم يتم في مواقع الصراع - بانجونج تسو ووادي جالوان.


وبعد المواجهة العنيفة الجديدة ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء الماضي، أسفر المشهد عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الهندي، في وقت تستعد خلاله التوترات لتندلع.


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وكان الجيش الهندي أعلن في بيان يوم الثلاثاء الماضي أن "مواجهة عنيفة" وقعت في وادي جالوان في منطقة لاداخ مساء الاثنين، ما أسفر عن خسائر من الجانبين، وهو أيضا ما أكده الجيش الصيني، فوفقا لما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز"، أعلن عن سقوط 5 جنود صينين قتلى، فضلا عن إصابة 11 آخرين.


وتواجه القوات من البلدين المواجهة على طول الحدود المتنازع عليها منذ أكثر من شهر.

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