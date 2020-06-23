بعد أسبوع من المواجهات الدموية.. الهند والصين تتوصلان لاتفاق بشأن فض الاشتباك في لاداخ

وكان الجيش الهندي أعلن في بيان يوم الثلاثاء الماضي أن "مواجهة عنيفة" وقعت في وادي جالوان في منطقة لاداخ مساء الاثنين، ما أسفر عن خسائر من الجانبين، وهو أيضا ما أكده الجيش الصيني، فوفقا لما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز"، أعلن عن سقوط 5 جنود صينين قتلى، فضلا عن إصابة 11 آخرين.









وتواجه القوات من البلدين المواجهة على طول الحدود المتنازع عليها منذ أكثر من شهر.